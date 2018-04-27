Лавров: Удары «западной тройки» по Сирии нарушили международное право

"Мы рассказали о тех усилиях, которые России предпринимает, в том числе вместе с Ираном Турцией в рамках астанинского процесса в контексте недавнего проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи с тем, чтобы создать максимально благоприятные условия для начала выполнения этой резолюции", — отметил Лавров.

"Эти усилия, направленные на начало выполнения решения СБ ООН , были серьезно затруднены в результате неправомерных, нарушающих международное право ударов, которые нанесли США, Великобритания и Франция 14 апреля по Сирии под предлогом применения химического оружия сирийским правительством", — подчеркнул глава российского МИД.

Напомним, что ранее Лавров уже указывал на важность соблюдения Устава ООН в свете событий в Сирии. «От тех принципов, которые одобрены в СБ ООН, едва ли можно отступать, поэтому об уступках здесь речь вести не очень получается», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.