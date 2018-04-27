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Лавров: Удары «западной тройки» по Сирии нарушили международное право
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Лавров: Удары «западной тройки» по Сирии нарушили международное право 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Российская Газета
Ракетные удары, нанесенные США, Великобританией и Францией по сирийским объектам, являются неправомерными и затрудняют выполнение резолюции ООН по урегулированию ситуации в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции, в которой также принял участие глава МИД Кипра Никос Христодулидис.
"Мы рассказали о тех усилиях, которые России предпринимает, в том числе вместе с Ираном и Турцией в рамках астанинского процесса в контексте недавнего проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи с тем, чтобы создать максимально благоприятные условия для начала выполнения этой резолюции", — отметил Лавров.
"Эти усилия, направленные на начало выполнения решения СБ ООН, были серьезно затруднены в результате неправомерных, нарушающих международное право ударов, которые нанесли США, Великобритания и Франция 14 апреля по Сирии под предлогом применения химического оружия сирийским правительством", — подчеркнул глава российского МИД.
Напомним, что ранее Лавров уже указывал на важность соблюдения Устава ООН в свете событий в Сирии. «От тех принципов, которые одобрены в СБ ООН, едва ли можно отступать, поэтому об уступках здесь речь вести не очень получается», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
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