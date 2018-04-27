Москва не приемлет действий Запада в Сирии, заявил Богданов

"По сути, мы имеем дело с попыткой лидеров Запада навязать новый мировой порядок, основанный не на международном праве, а на произвольном применении силы против суверенного государства. Это абсолютно неприемлемо", — сказал Богданов, выступа в дипломатической академии.

Россия последовательно выступает за мирное урегулирование внутреннего кризиса в Сирии на путях широкого межсирийского диалога", — добавил замглавы МИД РФ.

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