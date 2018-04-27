Ещё
Посол Сирии считает, что ряд стран используют резолюции в своих интересах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол Сирии считает, что ряд стран используют резолюции в своих интересах 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ряд стран используют международные резолюции в своих интересах, это угрожает мировой безопасности, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.
"Стало очевидно, что нынешний мир с его войнами, конфликтами и экономическими и политическими противостояниями угрожает международной безопасности и стабильности. Причина этого в том, что ряд стран настаивают на проведении политики абсолютного контроля, используя международные резолюции в своих интересах", — заявил Хаддад на круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ.
РИА Новости: последние новости
В Кремле нет информации об обращении о помиловании Белых, заявил Песков Правящая в Японии ЛДП и "Единая Россия" подпишут договор о сотрудничестве Кадыров рассказал о редких перебоях в работе Telegram в Чечене
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве76
Кореи помирились312
Поставим Макаревича на место898
Майские пенсии доставят по особому графику62
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»54
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение