Посол Сирии считает, что ряд стран используют резолюции в своих интересах 

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ряд стран используют международные резолюции в своих интересах, это угрожает мировой безопасности, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.
"Стало очевидно, что нынешний мир с его войнами, конфликтами и экономическими и политическими противостояниями угрожает международной безопасности и стабильности. Причина этого в том, что ряд стран настаивают на проведении политики абсолютного контроля, используя международные резолюции в своих интересах", — заявил Хаддад на круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ.