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Кипр поддержал идею России о миротворцах ООН в Донбассе
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Кипр поддержал идею России о миротворцах ООН в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Кипр считает инициативу РФ о развертывании миротворческой миссии ООН в Донбассе шагом к реализации минских соглашений, заявил глава МИД Кипра Никос Христодулидис в пятницу.
"Мы полагаем, что российское предложение о развертывании миротворцев ООН является шагом в правильном направлении, которое могло бы способствовать снижению напряженности и реализации минских соглашений", — заявил Христодулидис по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Глава МИД Кипра подчеркнул, что Никосия считает минские соглашения единственной основой урегулирования на Украине.
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