Сирия переживает самый драматичный период в истории, заявил замглавы МИД

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В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

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