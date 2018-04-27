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Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
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Песков ответил на вопрос о прошении Собчак 

Газета.Ru 2 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что в переданном Ксенией Собчак президенту списке с просьбой о помиловании 16 человек речь идет о политзаключенных, передает РИА "Новости".
"Я не могу согласиться с вашей формулировкой о том, что это политзаключенные. Это первое. Второе, он (список. — Газета.Ru) действительно был передан, и он находится в работе", — ответил Песков на вопрос журналистов.
Он добавил, что позиция Кремля по данному вопросу еще не сформулирована.
"Но, с другой стороны, президентом даны необходимые поручения, и список этот находится в работе. Вот что я могу вам сказать точно", — добавил Песков.
Ранее Песков рассказал, что президент России Владимир Путин поручил администрации проработать прошение Ксении Собчак о помиловании 16 человек.
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