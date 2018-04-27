Песков ответил на вопрос о прошении Собчак

"Я не могу согласиться с вашей формулировкой о том, что это политзаключенные. Это первое. Второе, он (список. — Газета.Ru) действительно был передан, и он находится в работе", — ответил Песков на вопрос журналистов.

Он добавил, что позиция Кремля по данному вопросу еще не сформулирована.

"Но, с другой стороны, президентом даны необходимые поручения, и список этот находится в работе. Вот что я могу вам сказать точно", — добавил Песков.