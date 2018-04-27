Зюганов обратился к Путину с просьбой по поводу мавзолея

«От имени нашей партии, миллионов ее сторонников, ветеранов Великой Отечественной войны, всех патриотов России призываю Вас в ознаменование вступления на высокую должность — снять с Мавзолея позорные для исторической памяти граждан декоративные ограждения, закрывающие вид на это величественное сооружение и находящиеся за ним захоронения лучших людей Советской страны», — говорится в телеграмме. Текст письма приводит пресс-служба КПРФ.

Зюганов отметил, что на Красной площади, где 9 мая пройдет Парад Победы, похоронены «великие люди Советской страны», а центром мемориала является Мавзолей Ленина. Так как Россия является преемником СССР, считает Зюганов, то Ленин — «отец-основатель нынешнего государства».

«В сложившейся ситуации, в условиях политики вражды и ненависти со стороны США и их западной коалиции, надо учиться мудрости и мужеству наших предков, которые не раз побеждали, спасая Россию и ее народ, оказывавшихся у последней черты», — пишет председатель ЦК КПРФ.

По мнению Зюганова, снятие драпировок будет нести «сильный культурно-исторический заряд» и «способствовать сплочению нашего народа перед лицом нынешних испытаний».