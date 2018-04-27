Зачем Кремль поддерживает преступников Запада

Что будет дальше — сейчас, когда режимы Трампа, Мэй и Макрон вне всяких сомнений доказали, что они ничто иное, как противоправные режимы военных преступников?

Будут ли президент и министр иностранных дел России по-прежнему твердить о «наших западных парнерах» и искать общность взглядов с теми, кто доказал, что они — явные военные преступники? И какой будет та общность взглядов?

Как могут другие правительства принять США , Британию и Францию , которые преднамеренно лгали о российской химической атаке на Скрипалей и о сирийской химической атаке в Думе , которые подвергли планету риску третьей мировой войны, а затем сами напали на Сирию на основании явной лжи, для которой не нашлось ни малейших доказательств? Как можно поддерживать дипломатические отношения с военными преступниками?

Нельзя! Их необходимо отдать под трибунал! Почему Трамп, Мэй и Макрон не отданы под суд?

Дело в том, что весь мир уже приучили — как собак Павлова — ожидать и принимать военные преступления Запада как обыденные рядовые проявления жизни. Преступления Запада защищены теми прецедентами, которые установлены за десятилетия всеобщей неспособности призвать Запад к ответственности за то, что он уже совершил и продолжает совершать. Запад присвоил себе права сквоттеров* по совершению неисчислимых военных преступлений.

Попав в тупик в результате своих попыток свергнуть режим в Сирии, Нетеньяху сейчас сосредотачивается на том, чтобы попудить режим Трампа возобновить конфликт между Вашингтоном и Ираном . Продолжат ли вассалы Вашингтона предоставлять ему прикрытие для совершения все новых преступлений или кто-то из европейцев все-таки поймет, что те риски, которые они принимают, далеко превосходят те деньги, которые им выплачивает Вашингтон?

Где будет стоять Россия, если Вашингтон возобновит свои нападки на Иран?

Несмотря на воздушные удары, ранее уже нанесенные Соединенными Штатами, НАТО и Изралем по их сирийскому союзнику, российские власти все еще не нашли в себе решимости поставить Сирии свои системы ПВО С-300. Во время последней атаки Сирия перехватила 70% американских ракет, применяя устаревшие системы ПВО советской эры. С-300 позволила бы Сирии защититься от воздушных ударов и, таким образом, сократила бы риски развязывания войны, которая может возникнуть в результате атак по Сирии со стороны Израиля и США.

Нерешительность русских в сочетании с терпимостью всего остального мира по отношению к продолжающимися военными преступлениями Соединенных Штатов означает, что будет совершаться еще больше провокаций, что будет иметь место еще больше противоправных атак и, в конце концов, будет заварен фатальный конфликт.

Только подумайте об этом. Британцев поймали на лжи по «делу Скрипаля». Вашингтон, британцев и французов поймали на лжи о химической атаке в Думе. Но для правительств этих стран не наступило никаких последствий за то, что они инсценировали эти фальшивки, а затем использовали их, чтобы оправдать свои военные преступления.

Как может так быть, что американский народ не обеспокоен тем, что его власти на протяжении 17 лет ведут войны исключительно на основании наглой лжи? Как может так быть, что американский народ и евангелические церкви не тронуты тем, что миллионы невинных людей в семи странах были убиты, изувечены, стали сиротами и были изгнаны из своих жилищ жадным до прибылей военно-разведывательным комплексом США и неоконсервативной идеологией, стоящей на службе у Израиля?

Как может так быть, что СМИ США служат для Вашингтона таким же эффективным министерством проганды, каким была германская пресса для нацистов?

Как может так быть, что власти европейских стран, Канады Австралии и граждане этих стран не стыдятся своего участия в этих нескончаемых преступлениях?

Почему мир молчит перед лицом массированных, длящихся длительное время и все еще продолжающихся военных преступлений?

Почему власти России думают, что у них могут быть партнерские отношения с режимом военных преступников? Почему Россия хочет поддерживать такие позорные и унизительные связи?

Где российский аналог НАТО?

Где хоть какая-то решимость положить конец преступлениям Запада?

Почему мир удовлетворен тем, что Вашингтон ведет мир к мировой войне?

Публикуется с разрешения автора.

*СКВОТТЕР [англ. squat селиться самостоятельно на чужой земле] — вселившийся незаконно в незанятый дом; поселившийся неправомочно на незанятую землю.

Отравление Скрипаля: Рябков раскрыл содержание ответа Лондона на вопросы по делу Скрипаля