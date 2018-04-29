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Американский сенатор заявил, что США близки как к миру, так и к войне с КНДР
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Американский сенатор заявил, что США близки как к миру, так и к войне с КНДР 

ТАСС 11 часов назад
Фото: © AP Photo/Wong Maye-E
НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. США близки к миру с КНДР, но одновременно не менее близки и к войне с Пхеньяном. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телеканала Fox News сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), который входит в состав комитета верхней палаты Конгресса по делам вооруженных сил.
"Давайте предположим, что президент [США Дональд Трамп] уже встретился с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном, и тот пытается провести Трампа, как это случалось прежде", — предложил сенатор, выразив мнение, что в прошлом предшественник нынешнего лидера КНДР в ответ на предложения Запада «говорил одно, а делал совсем другое».
"Мы в настоящий момент очень близки к достижению исторического мира, но мы также близки и к войне. Потому что, если они [в КНДР] попытаются провести Трампа, тот снова вернется на путь войны. Я надеюсь, что Китай и Северная Корея это понимают. Поэтому на месте Северной Кореи я бы не соглашался на встречу с Трампом, если бы не был настроен крайне серьезно в плане отказа от своих ракет", — пояснил сенатор, считающийся одним из наиболее верных сторонников главы государства в Республиканской партии США.
"Человек, пытающийся обмануть Трампа, будет большим неудачником", — предупредил Грэм. Также он повторил уже озвученное им ранее мнение, что в случае достижения денуклеаризации Корейского полуострова президент США Трамп будет достоин Нобелевской премии мира.
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