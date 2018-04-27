Джонсон отказался комментировать «Звезде» ситуацию с фальсификацией химатаки в Сирии 

Незадолго до вопроса корреспондента «Звезды» дипломат пространно отвечал на другие вопросы, которые не затрагивали тему Сирии.
Корреспондент телеканала «Звезда» Мария Осипова задала министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону вопрос о том, что дипломат думает о доказательствах фабрикации химической атаки в Сирии.
«Что вы думаете о доказательствах (фабрикации химатаки — прим. ред.) в Сирии?», — спросила Осипова.
В ответ Джонсон лишь ответил «спасибо» и направился к выходу, так и не предоставив ответ. Однако незадолго до этого дипломат пространно отвечал на другие вопросы жуналистов, которые не затрагивали тему Сирии.
Ранее в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия прошел брифинг, который посетили свидетели так называемой «химатаки» в Сирии. При этом среди участников была семья мальчика, который рассказал о том, как его поливали водой после событий в сирийской Думе.
При этом страны Запада приписывают якобы «химатаку» сирийским властям, но не предоставляют никаких доказательств. Россия и Сирия опровергли информацию о химатаке. Более того, российские военные врачи обследовали место предполагаемой атаки и отчитались о том, что признаков применения химоружия на месте нет.