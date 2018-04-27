Джонсон отказался комментировать «Звезде» ситуацию с фальсификацией химатаки в Сирии

Незадолго до вопроса корреспондента «Звезды» дипломат пространно отвечал на другие вопросы, которые не затрагивали тему Сирии

«Что вы думаете о доказательствах (фабрикации химатаки — прим. ред.) в Сирии?», — спросила Осипова.

В ответ Джонсон лишь ответил «спасибо» и направился к выходу, так и не предоставив ответ. Однако незадолго до этого дипломат пространно отвечал на другие вопросы жуналистов, которые не затрагивали тему Сирии.

Ранее в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия прошел брифинг, который посетили свидетели так называемой «химатаки» в Сирии. При этом среди участников была семья мальчика, который рассказал о том, как его поливали водой после событий в сирийской Думе