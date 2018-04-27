Кадыров угрожает западным странам войной в Сирии

Таким образом, в духе «пожизненного воина», как он любит называть себя, президент Чечни интерпретировал события в Сирии как еще один эпизод в трехлетней войне Запада против России.

В его понимании ситуация предельно ясна: «Все, что произошло и происходит в Сирии, является следствием войны против России, начавшейся через Чечню в 1990-х годах, и когда нам удалось предотвратить крах и распад страны из-за чеченской войны, вспыхнул кризис в Южной Осетии (российско-грузинская война 2008 года). Затем началась война на Украине , после — в Сирии. Все эти события — продолжение попыток ослабить мощь России». В интервью российскому федеральному телеканалу он также предупредил: «Если так будет продолжаться, то Россия должна будет принимать силовые меры». Как рассказал Кадыров, в период чеченской войны он научился воевать и готов снова взяться за оружие: «Я пришел в политику как воин. И у меня любимое дело — воюя, защищать народ и государство. Поэтому мы готовы выполнить любой приказ любой сложности: как верховный главнокомандующий скажет, так и будет».

Чеченский лидер, которого российская пресса называет «любимцем президента Владимира Путина », всегда пользуется возможностью продемонстрировать ему свою верность. В этот раз он, как и прежде, твердо заявил о своей готовности выполнить любые приказы президента.

«Я думаю, что пора нам, генералам, сложить полномочия глав субъектов и идти вперед, защищая целостность нашего государства», — сказал он.

В настоящее время в Сирии действуют чеченские подразделения, которые поддерживают безопасность в некоторых районах, и, по словам Кадырова, он готов отправить туда дополнительные силы из Чеченской Республики.

Он также подчеркнул, что следующей войной будет война с целью защиты суверенитета России, и добавил: «Мы же все это прошли, мы все это испытали на себе, поэтому мы должны быть впереди». Кадыров гордится тем, что большая часть ответственности в войне с террором в Сирии лежит на плечах чеченцев.

Запад обвиняет чеченского лидера в грубых нарушениях прав человека в республике, и он включен в американский «список Магнитского», состоящий из 49 российских чиновников, обвиняемых в нарушениях прав человека. В свою очередь он не преминул наложить санкции на западных лидеров, что совпало с гневным ответом России на недавний западный удар по Сирии. В частности, в эфире российского телеканала Кадыров заявил, что если Дональд Трамп Ангела Меркель и другие западные лидеры приедут в Чечню, они будут немедленно арестованы и посажены в тюрьму. Он также пригрозил конфисковать банковские активы западных лидеров, если таковые имеются в Чеченской Республике.

В российских СМИ широко освещаются яркие высказывания президента Чечни, который вмешивается во все вопросы внутренней или внешней политики и чаще всего поддерживает позицию Кремля. Когда обострилась полемика с бывшим президентом США Бараком Обамой , Кадыров отправил ему открытое письмо, в котором посоветовал американскому лидеру возвыситься над мелочами и вместе с Россией подумать о будущем человечества. Когда в 2015 году начался российско-турецкий кризис, после того как турками был сбит российский самолет, Кадыров запустил ожесточенную кампанию против Анкары , заявив, что Турция не борется с террористами, а сотрудничает с ними и помогает уничтожить исламские народы и страны. Однако после российского примирения с Турцией он смягчил свою риторику.

Однажды он предложил Британии помощь в борьбе с терроризмом и подчеркнул, что у Чечни есть большой опыт в этом вопросе, которым крупные державы могут воспользоваться.

Редким исключением, когда позиция чеченского лидера не совпала с подходом Кремля, стали нападения на мусульман в Мьянме . Кадыров заявил, что готов возглавить войска для борьбы с властями этой страны и заявил, что если бы Россия поддержала «шайтанов», он бы публично выступил против нее. Однако вскоре эти высказывания были забыты, когда выяснилось, что Москва имеет соглашения о военном сотрудничестве с Мьянмой и «защитила ее от западных нападений».