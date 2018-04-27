Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Россия и Сирия сумели показать миру, что обвинения США, Франции и Британии в адрес Башара Асада о применении химического оружия строятся на лжи.
«Британия, США и их союзники не хотят ничего слышать об инсценировке химатаки в Думе. Свидетелей химатаки из числа местных жителей у Лондона нет. Жертвы тоже не обнаружены. Все, что есть у Лондона, это видео-фейк «Белых касок» — признанных спецов по фейкам. Раунд за Сирией и Россией», — написал сенатор.
Напомним, представители России и Сирии в ОЗХО организовали специальный брифинг, посвященный инсценировке НПО «Белые каски» химической атаки на мирных жителей в городе Дума, ставшей поводом для нанесения ракетного удара по Сирии, на которую пригласили 17 свидетелей тех событий.
Приглашённые свидетели опровергли факт такой атаки и рассказали, что все документальные свидетельства были сфабрикованы.
Новости политики: Постпред РФ при ОЗХО: американцы уговаривали союзников не идти на российский брифинг