«Раунд за Россией и Сирией», — Пушков прокомментировал брифинг в ОЗХО

«Британия, США и их союзники не хотят ничего слышать об инсценировке химатаки в Думе . Свидетелей химатаки из числа местных жителей у Лондона нет. Жертвы тоже не обнаружены. Все, что есть у Лондона, это видео-фейк «Белых касок» — признанных спецов по фейкам. Раунд за Сирией и Россией», — написал сенатор.

Напомним, представители России и Сирии в ОЗХО организовали специальный брифинг, посвященный инсценировке НПО «Белые каски» химической атаки на мирных жителей в городе Дума, ставшей поводом для нанесения ракетного удара по Сирии, на которую пригласили 17 свидетелей тех событий.

Приглашённые свидетели опровергли факт такой атаки и рассказали, что все документальные свидетельства были сфабрикованы.

Новости политики: Постпред РФ при ОЗХО: американцы уговаривали союзников не идти на российский брифинг