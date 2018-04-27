Пушков заявил об отсутствии доказательств химатаки в Думе

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что у Британии нет никаких доказательств химатаки в Думе . Об этом он написал в Twitter.

«Британия, США и их союзники не хотят ничего слышать об инсценировке химатаки в Думе. Свидетелей химатаки из числа местных жителей у Лондона нет. Жертвы тоже не обнаружены. Все, что есть у Лондона, это видео-фейк Белых касок — признанных спецов по фейкам. Раунд за Сирией Россией », — написал сенатор.

Британия, США и их союзники не хотят ничего слышать об инсценировке химатаки в Думе. Свидетелей химатаки из числа местных жителей у Лондона нет. Жертвы тоже не обнаружены. Все, что есть у Лондона, это видео-фейк Белых касок — признанных спецов по фейкам. Раунд за Сирией и Россией

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 апреля 2018 г.

Врач-реаниматолог Халил аль-Джейш также сообщил, что никаких симптомов отравления от удушья после якобы применения химического оружия у пациентов городской больницы в сирийской Думе 7 апреля не было. У пациентов были зафиксированы лишь симптомы удушья легкой и средней тяжести от пыли и дыма.