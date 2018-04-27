Пушков заявил об отсутствии доказательств химатаки в Думе 

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что у Британии нет никаких доказательств химатаки в Думе. Об этом он написал в Twitter.
«Британия, США и их союзники не хотят ничего слышать об инсценировке химатаки в Думе. Свидетелей химатаки из числа местных жителей у Лондона нет. Жертвы тоже не обнаружены. Все, что есть у Лондона, это видео-фейк Белых касок — признанных спецов по фейкам. Раунд за Сирией и Россией», — написал сенатор.
Британия, США и их союзники не хотят ничего слышать об инсценировке химатаки в Думе. Свидетелей химатаки из числа местных жителей у Лондона нет. Жертвы тоже не обнаружены. Все, что есть у Лондона, это видео-фейк Белых касок — признанных спецов по фейкам. Раунд за Сирией и Россией
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что жители сирийского города Дума на закрытом заседании Организации по запрещению химического оружия в Гааге рассказали о постановочной химической атаке в регионе. Перед экспертами выступили 17 человек, в том числе 11-летний мальчик Хасан Диаб, запечатленный на видеозаписи «Белых касок» с места предполагаемого инцидента. Он рассказал, что за участие в съемках ему заплатили печеньем и финиками.
Врач-реаниматолог Халил аль-Джейш также сообщил, что никаких симптомов отравления от удушья после якобы применения химического оружия у пациентов городской больницы в сирийской Думе 7 апреля не было. У пациентов были зафиксированы лишь симптомы удушья легкой и средней тяжести от пыли и дыма.
Постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин рассказал, что постоянный представитель США при ОЗХО уговаривал коллег не ходить на организованный Россией и Сирией брифинг по ситуации в городе Дума.