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В Армении лидер оппозиции обсудил с президентом ситуацию в стране
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В Армении лидер оппозиции обсудил с президентом ситуацию в стране 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Армении лидер оппозиционного движения Никол Пашинян рассказал, что обсудил с президентом страны Арменом Саркисяном сложившуюся ситуацию. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
"Вчера вечером провел встречу с президентом Армении Арменом Саркисяном. Обсудили сложившуюся в стране ситуацию и пути решения существующих проблем", — заявил Пашинян.
Как отмечается, на встречу с лидером оппозиции Саркисян принес документ, который свидетельствует о том, что он не является британским гражданином с 2011 года, что могло бы стать препятствием для нахождения на посту президента страны.
Ранее президент России Владимир Путин поговорил с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном.
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