В Армении лидер оппозиции обсудил с президентом ситуацию в стране

"Вчера вечером провел встречу с президентом Армении Арменом Саркисяном. Обсудили сложившуюся в стране ситуацию и пути решения существующих проблем", — заявил Пашинян.

Как отмечается, на встречу с лидером оппозиции Саркисян принес документ, который свидетельствует о том, что он не является британским гражданином с 2011 года, что могло бы стать препятствием для нахождения на посту президента страны.