В Шиханах хотят запатентовать название «Новичок» для бытовой химии

"На днях я прочитал в интернете, что где-то в Ульяновской области фермер начал выпускать подсолнечное масло под маркой «Новичок». Меня эта ситуация немного задела. Ведь это наш бренд, который связан с Шиханами. Я дал команду администрации города проработать вопрос о патентовании бренда «Новичок» в качестве торговой марки для бытовой химии", — заявил он.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Британские СМИ Британии сообщали, что химическое вещество «Новичок», которым могли быть отравлены Скрипали, якобы произведено на объекте Шиханы в Саратовской области.

Полный текст интервью с Андреем Татариновым читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.