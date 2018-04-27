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В Шиханах хотят запатентовать название «Новичок» для бытовой химии
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В Шиханах хотят запатентовать название «Новичок» для бытовой химии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ШИХАНЫ (Саратовская обл. ), 27 апр — РИА Новости. Название отравляющего вещества «Новичок», которым, по мнению британских властей и СМИ, были отравлены Скрипали, намерены запатентовать в России для производства бытовой химии, рассказал в интервью РИА Новости глава ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов.
"На днях я прочитал в интернете, что где-то в Ульяновской области фермер начал выпускать подсолнечное масло под маркой «Новичок». Меня эта ситуация немного задела. Ведь это наш бренд, который связан с Шиханами. Я дал команду администрации города проработать вопрос о патентовании бренда «Новичок» в качестве торговой марки для бытовой химии", — заявил он.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Британские СМИ Британии сообщали, что химическое вещество «Новичок», которым могли быть отравлены Скрипали, якобы произведено на объекте Шиханы в Саратовской области.
Полный текст интервью с Андреем Татариновым читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.
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