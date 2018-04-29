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Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой французского МИД
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Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой французского МИД 

ТВ Центр 47 минут назад
Фото: ТВ Центр
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирии с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.
"Министры подробно обсудили развитие ситуации в Сирии после применения США, Великобританией и Францией силы против этой страны, подтвердив соответствующие оценки этой акции, которые были высказаны Москвой и Парижем", — говорится в сообщении.
Лавров подчеркнул, что нанесенные 14 апреля удары отбросили назад прогресс, достигнутый в политическом урегулировании сирийского кризиса. В то же время глава МИД России отметил, что Москва готова к диалогу со всеми партнерами для урегулирования конфликта приемлемым для всех сторон в Сирии путем. Лавров проинформировал Ле Дриана об итогах встречи глав МИД России, Ирана и Турции, состоявшейся 28 апреля в Москве.
"Министры условились продолжать контакты по сирийской тематике", — отметили в российском дипведомстве.
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