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Инаугурация Путина соберет 5000 гостей
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СМИ сообщают, что гостями инаугурации Путина станут около 5 тысяч человек 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: ТАСС
Как рассказал «Интерфаксу» источник во властных структурах, среди приглашённых будут участники избирательной кампании и волонтёры, которые работали в штабе избранного президента.
По сложившейся традиции инаугурация проводится в полдень. За несколько минут до этого избранный глава государства прибывает в Кремль, проходит через Георгиевский и Александровский залы, в Андреевском зале поднимается на подиум, где уже находятся председатель Конституционного суда и главы обеих палат парламента. После этого победивший на выборах кандидат произносит текст присяги.
Голосование прошло 18 марта. Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов. Явка составила более 67,5%.
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