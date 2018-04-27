Инаугурация Путина соберет 5000 гостей

СМИ сообщают, что гостями инаугурации Путина станут около 5 тысяч человек

Как рассказал «Интерфаксу» источник во властных структурах, среди приглашённых будут участники избирательной кампании и волонтёры, которые работали в штабе избранного президента.

По сложившейся традиции инаугурация проводится в полдень. За несколько минут до этого избранный глава государства прибывает в Кремль, проходит через Георгиевский и Александровский залы, в Андреевском зале поднимается на подиум, где уже находятся председатель Конституционного суда и главы обеих палат парламента. После этого победивший на выборах кандидат произносит текст присяги.