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В генконсульстве России в Сиэтле провели обыск
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В генконсульстве России в Сиэтле провели обыск 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Представители американских властей в гражданской одежде провели обыск резиденции генерального консульства Росси в Сиэтле и окружающей его территории, сообщил очевидец.
Представители американских властей в гражданской одежде ходят по территории и заходят в резиденцию, передает РИА «Новости». Одна машина припаркована перед зданием, вторая за ним. Периодически к генконсульству подъезжают автомобили с людьми.
У ворот российского генконсульства больше не дежурит полиция. Над зданием по-прежнему реет российский флаг.
Напомним, в среду представители американских властей вошли в здание закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, в помещениях включили свет.
Напомним, в начале апреля российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что США должны вернуть России незаконно отобранную дипломатическую собственность
В Белом доме заявили, что России могут вернуть дипсобственность, если Москва проявит «честность намерений» по Сирии, на что в Кремле заявили, что США не имеет права выдвигать условия в этом вопросе.
Россия подготовила материалы по иску против США по дипсобственности.
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