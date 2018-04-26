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Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
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Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой 

RT на русском 17 часов назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг, посвящённый актуальным вопросам международной политики. RT ведёт прямую трансляцию.
RT на русском: последние новости
Путин заявил о необходимости технологического прорыва в области вооружений Захарова заявила, что западные партнёры ведут политику за «синей тряпкой» Путин заявил, что санкции в отношении России заставляют «включить мозги»
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