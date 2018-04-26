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В Думе нашли британские химикаты, заявил зампостпреда Сирии при ОЗХО
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В Думе нашли британские химикаты, заявил зампостпреда Сирии при ОЗХО 

РИА Новости 10 часов назад
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Заместитель постпреда Сирии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Хасан Обейд сообщил об обнаружении в сирийском городе Дума складов террористических группировок с химикатами, произведенными в том числе в британской лаборатории в Портон-Дауне.
В штаб-квартире ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) в четверг прошел брифинг с участием свидетелей предполагаемой «химатаки». Участие в нем принимали 17 сирийцев, в том числе семья мальчика Хасана Диаба, который был задействован в постановочном видео о якобы имевшей место химатаке и который рассказал, как его поливали водой в больнице в Думе.
"Что касается других обвинений и утверждений: подождите и увидите больше, вы будете удивлены, потому что когда команда ОЗХО посетит склады, где были обнаружены оставленные террористами химикаты в Думе… мы нашли химические вещества из Германии, из Великобритании, из лаборатории Портон-Даун в Солсбери — не откуда-либо еще, а из Солсбери. Вы знаете, как важен Солсбери в эти дни. Все ложные обвинения будут полностью раскрыты", — заявил Убейд на пресс-конференции.
Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил РИА Новости, что вещество, которое на Западе называют «Новичок» и которое предположительно применили в Солсбери, состояло на вооружении или в пользовании США, произвести его элементарно.
Великобритания с помощью ученых в Портон-Дауне ранее идентифицировала токсичный химикат как используемое в боевых целях нервно-паралитическое вещество «Новичок». Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что деятельность британской лаборатории в Портон-Дауне вызывает вопросы относительно того, соответствует ли она Конвенции о запрещении химоружия.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что у Москвы есть в избытке доказательства причастности Лондона к постановке химической атаки в сирийской Думе. Он подчеркнул, что на видео «было прекрасно видно», что люди, которые якобы пытаются спасти предполагаемых жертв атаки и которые передвигаются по месту, где якобы применили химические вещества, ничем не защищены. Глава МИД РФ также напомнил, что видео инсценировки было предоставлено «Белыми касками», которые работают исключительно на территориях, которые контролируют боевики, включая террористов "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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