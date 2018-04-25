Эксперты ОЗХО снова посетили сирийский город Дума 

Эксперты Организации по запрещению химического оружия во второй раз посетили сирийский город Дума, сообщила пресс-служба ОЗХО.
Второй визит в Думу оказался необходим потому, что в первый свой приезд 21 апреля специалисты Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) смогли посетить лишь одно из мест предполагаемого применения отравляющих веществ — такие ограничения были вызваны заботой о безопасности экспертов.
Поэтому 25 апреля эксперты посетили второе место, где могла происходить химатака, а также опросили ряд людей в Дамаске. Теперь собранные образцы должны быть доставлены в лабораторию ОЗХО, которая находится в городе Рейсвейк в Нидерландах, где их отсортируют и разошлют в другие лаборатории, аккредитованные при ОЗХО.
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил 16 апреля на внеочередной сессии Исполнительного совета ОЗХО, что российские специалисты не нашли никаких следов отравляющих веществ в городе Дума. При этом они обнаружили нескольких свидетелей, которые смогли рассказать о постановочном характере химатаки.
Миноброны РФ заявило о недостоверности информации о применении химоружия. Тем не менее, США, Великобритания и Франция нанесли 14 апреля ракетные удары по ряду военных баз и по научно-исследовательскому институту в Сирии. Удары были нанесены без санкции Совбеза ООН.