Ещё
Глава Шихан, где якобы создали «Новичок», поблагодарил британские СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Шихан, где якобы создали «Новичок», поблагодарил британские СМИ 

РИА Новости 32 минуты назад
ШИХАНЫ, 27 апр — РИА Новости. Администрация города Шиханы, в котором якобы разработали отравляющее вещество, которое в Великобритании называют «Новичок», благодарна британским СМИ за «рекламу», и ей необходимо использовать для привлечения в город инвестиций, рассказал в интервью РИА Новости глава ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов.
"Никто ведь о Шиханах не знал до той поры, пока нас не прорекламировали британские СМИ. Этой возможностью надо пользоваться для привлечения в город инвестиций", — рассказал Татаринов.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
РИА Новости: последние новости
Захарова: утверждение Помпео можно было предвидеть Захарова заявила, что Запад проводит политику за "синей тряпкой" Путин рассказал, к чему привели антироссийские санкции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1394
США отговаривали партнеров идти на брифинг России184
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство84
Россия совершила атаку по сирийским боевикам277
Трамп доложил о борьбе с «пагубным влиянием РФ»12
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение