Глава Шихан, где якобы создали «Новичок», поблагодарил британские СМИ

Андрей Татаринов. ШИХАНЫ, 27 апр — РИА Новости . Администрация города Шиханы, в котором якобы разработали отравляющее вещество, которое в Великобритании называют «Новичок», благодарна британским СМИ за «рекламу», и ей необходимо использовать для привлечения в город инвестиций, рассказал в интервью РИА Новости глава ЗАТО Шиханы

"Никто ведь о Шиханах не знал до той поры, пока нас не прорекламировали британские СМИ. Этой возможностью надо пользоваться для привлечения в город инвестиций", — рассказал Татаринов.