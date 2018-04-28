Лавров сделал заявление года

В своем комментарии к серьезному кризису, разразившемуся в российско-американских отношениях в связи с событиями в Сирии , российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил следующее о перспективах военного конфликта:

«Я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие».

Это заявление было сделано в интервью российскому каналу «Спутник», и его смело можно считать важнейшим в этом году.

Западные политики и СМИ додемонизировали Россию до такого уровня, что даже не способны услышать и воспринять то, что говорят Путин и Лавров. Это глупо.

Нет никаких сомнений в том, что весной в Сирии сложилась пренеприятнейшая ситуация. 13 марта глава российского генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия ответит на любое американское нападение на Сирию и будет сбивать все выпущенные по ней ракеты с любых платформ.

Иными словами, начнет сбивать американские самолеты и откроет огонь по американским кораблям.

И это не пустая угроза. Герасимов (как, впрочем, и Путин с Лавровым) слов на ветер не бросает. В американском комитете начальников штабов, должно быть, всю серьезность момента осознали.

В вышеупомянутом интервью Лавров подчеркнул, что после заявления Герасимова состоялись контакты между российскими и американскими генералами и что те были поставлены в известность о российских «красных линиях» — после чего позаботились, чтобы они ни в коем случае не нарушались.

Факт переговоров между российскими и американскими генералами в ходе кризиса, разразившегося после «химической атаки» в Сирии, подтверждают и другие источники. Министр обороны Джим Мэттис (Jim Mattis) принял бразды правления операцией в свои руки и позаботился, чтобы противозаконный американский удар оказался настолько незначительным, что не задел ни ключевых объектов, ни, тем более, военных — будь то сирийцы, россияне или американцы. Ни о каких гражданских потерях не сообщалось в принципе. Поэтому вдвойне примечательно, что человек по прозвищу «Бешеный пес» (Mad Dog) повел себя в этой ситуации едва ли не разумнее всех. Еще любопытно, что Мэттис, вместо того чтобы подтверждать сообщения о газовой атаке, ограничился заявлением, что представители министерства обороны «все еще ищут доказательства». Наконец, он подчеркнул, что главное — «не дать ситуации выйти из-под контроля».

В отличие от конторских вояк из Конгресса и газетчиков, генералы хорошо представляют себе, что такое война. Мэттис прекрасно отдает себе отчет в том, что здесь светит война не абы какая, а самая что ни на есть настоящая, да к тому же с Россией. Судя по всему, он понял, что Путин и Герасимов не шутят и что красные линии в самом деле лучше не переступать, если, конечно, не хочешь гибели половины человечества.

Владимир Путин на протяжении последних лет не раз сетовал, что западные лидеры не слушают, когда он говорит о том, что Россия не потерпит угроз своему существованию. Начиная с 2013 года мир три или четыре раза оказывался на краю глобальной войны, которая бы моментально вылилась в ядерный рагнарёк (конец света в скандинавской мифологии — прим. перев.). Ни западные СМИ, ни политики никаких выводов из этого не сделали, а лишь продолжали подзуживать Россию. А у их верного электората мозги промыты настолько, что они не понимают, как все серьезно. Народ на Западе отнюдь не кровожаден — все хотят мира. Но при этом никакого антивоенного движения нет. Поэтому людям вроде Йенса Столтенберга (Jens Stoltenberg), Джона Маккейна (John McCain) и Терезы Мэй (Theresa May) и удается не только избегать политической изоляции, но и удерживаться у власти, проводя политику, которая в худшем случае может привести к мировой войне.

Этой зимой Путин пошел на то, чтобы продемонстрировать новейшие пополнения российского арсенала, почеркнув, что любая атака на Россию повлечет за собой полное уничтожение как Европы, так и США . Это заявление было сделано в рамках президентской кампании, но адресовалось политикам, главным образом — западным. Если они и питали некие иллюзии, будто на Россию можно безнаказанно напасть и не сгинуть в пламени, после путинской речи от этих иллюзий лучше отказаться.

Политики сигнала не услышали. Они продолжают в том же духе — достаточно посмотреть на Терезу Мэй, Бориса Джонсона и Эмманюэля Макрона.

Но генералы все поняли и приняли к сведению.

Лавров заявил, что на протяжении всего кризиса были контакты между российскими и американскими генералами. Судя по всему, так оно и было — и это успокаивает. А еще это дает Лаврову основание говорить о том, что эти генералы не допустят, чтобы между двумя странами разразилась война. Более важное заявление трудно себе представить.