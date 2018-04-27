Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН

Ранее Хейли заявила, что США платят в бюджет ООН 22% — больше, чем три последующих страны-донора вместе взятые. Но, несмотря на это, другие страны голосуют в ООН так же, как США, только в 31% случаев. Американский дипломат назвала это "неприемлемым откликом на инвестиции" США.

"Никки Хейли, представитель политического руководства США, призналась, что международную солидарность это государство покупает, и лояльность имеет вполне конкретную цену. Страшно за мир, когда он в руках таких людей", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что задолженность США перед регулярным бюджетом ООН в 2018 году составляет почти миллиард долларов.