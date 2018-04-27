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Джонсон считает, что НАТО должно призвать к ответу Россию за ее безрассудное поведение
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Джонсон считает, что НАТО должно призвать к ответу Россию за ее безрассудное поведение 

BFM.RU 46 минут назад
Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Форин офиса, распространив его заявление в преддверии встречи глав МИД Североатлантического альянса в Брюсселе 27 апреля, передает ТАСС.
«Способность НАТО к быстрому реагированию уже была продемонстрирована мгновенным ответом альянса на атаки в Солсбери и в Сирии, а также проявлением солидарности с действиями Великобритании. Мы стали свидетелями аналогичной поддержки со стороны ЕС и стран Группы семи. Теперь мы должны сохранить динамику и призвать Россию к ответу за ее безрассудное и дестабилизирующее поведение», — сказал он.
Глава британского МИД также информировал, что НАТО на июльском саммите «примет решения, как усилить меры сдерживания и обороны».
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