Джонсон считает, что НАТО должно призвать к ответу Россию за ее безрассудное поведение

Североатлантического альянса в Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Форин офиса, распространив его заявление в преддверии встречи глав МИД Брюсселе 27 апреля, передает ТАСС «Способность НАТО к быстрому реагированию уже была продемонстрирована мгновенным ответом альянса на атаки в Солсбери и в Сирии , а также проявлением солидарности с действиями Великобритании . Мы стали свидетелями аналогичной поддержки со стороны ЕС и стран Группы семи. Теперь мы должны сохранить динамику и призвать Россию к ответу за ее безрассудное и дестабилизирующее поведение», — сказал он. Глава британского МИД также информировал, что НАТО на июльском саммите «примет решения, как усилить меры сдерживания и обороны».