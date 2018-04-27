Глава Пентагона: Россия должна помогать де Мистуре ради стабильности на Ближнем Востоке

"Нам всем нужно поддерживать Женевский процесс и прийти к дипломатическому решению [сирийского кризиса]. И Стаффан де Мистура пытается, и России нужно помочь ему, если она хочет найти пути продвижения вперед к более стабильному Ближнему Востоку", — сказал американский министр.

Он также назвал «трагедией все, что было сделано для продолжения боевых действий в Сирии». Мэттис отвечал на вопрос о возможных поставках сирийской стороне российских комплексов С-300.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что «в данный момент не представляет никаких других целей» поставок иранских вооружений в Сирию, кроме как нанесение удара по Израилю. Этим он согласился с версией израильских властей. По словам Мэттиса, США «еще не приняли решение» о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.