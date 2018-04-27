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Глава Пентагона: Россия должна помогать де Мистуре ради стабильности на Ближнем Востоке
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Глава Пентагона: Россия должна помогать де Мистуре ради стабильности на Ближнем Востоке 

ТАСС 54 минуты назад
ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. России нужно помогать спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре, если она хочет стабильности на Ближнем Востоке. С такими словами выступил в четверг глава Пентагона Джеймс Мэттис перед встречей с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом.
"Нам всем нужно поддерживать Женевский процесс и прийти к дипломатическому решению [сирийского кризиса]. И Стаффан де Мистура пытается, и России нужно помочь ему, если она хочет найти пути продвижения вперед к более стабильному Ближнему Востоку", — сказал американский министр.
Он также назвал «трагедией все, что было сделано для продолжения боевых действий в Сирии». Мэттис отвечал на вопрос о возможных поставках сирийской стороне российских комплексов С-300.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что «в данный момент не представляет никаких других целей» поставок иранских вооружений в Сирию, кроме как нанесение удара по Израилю. Этим он согласился с версией израильских властей. По словам Мэттиса, США «еще не приняли решение» о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Де Мистура заявил ранее в четверг, что, по его мнению, инициативы по сирийскому урегулированию под эгидой России, включая переговорный процесс в Астане и проведение Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, себя исчерпали и что теперь пришло время дипломатии высокого уровня с участием не только гарантов астанинского процесса, но и других стран.
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