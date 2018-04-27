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Глава Пентагона поделился рецептом решения сирийского кризиса
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Глава Пентагона поделился рецептом решения сирийского кризиса 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Глава Пентагона Джеймс Мэттис перед встречей с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом поделился мнением о том, как Россия может помочь решению сирийского кризиса.
По его словам, России нужно помогать спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре, если она хочет стабильности на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
«Нам всем нужно поддерживать Женевский процесс и прийти к дипломатическому решению [сирийского кризиса]», — заявил американский министр.
Отвечая на вопрос о возможных поставках Сирии российских комплексов С-300, Мэттис назвал «трагедией все, что было бы сделано для продолжения боевых действий в Сирии».
Напомним, на прошлой неделе спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура по итогам встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу призвал оживить все направления переговоров о сирийском урегулировании.
Ранее де Мистура на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым констатировал, что удары США, Британии и Франции по Сирии не помогли мирному урегулированию.
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