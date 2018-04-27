Глава Пентагона поделился рецептом решения сирийского кризиса

По его словам, России нужно помогать спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре, если она хочет стабильности на Ближнем Востоке, передает ТАСС

«Нам всем нужно поддерживать Женевский процесс и прийти к дипломатическому решению [сирийского кризиса]», — заявил американский министр.

Отвечая на вопрос о возможных поставках Сирии российских комплексов С-300, Мэттис назвал «трагедией все, что было бы сделано для продолжения боевых действий в Сирии».