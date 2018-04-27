Министры обороны США и Израиля обсудили «дестабилизирующие действия» Ирана

"Они обсудили вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес, в том числе негативное влияние Ирана и дестабилизирующие последствия этого для всего региона", — сказала Уайт.

По ее словам, Мэттис подтвердил, что США намерены поддерживать Израиль, в том числе в военном аспекте.

Израиль обеспокоен влиянием Ирана в регионе. Либерман пригрозил нанести удар по Тегерану в случае иранской агрессии.