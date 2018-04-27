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Министры обороны США и Израиля обсудили «дестабилизирующие действия» Ирана
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Министры обороны США и Израиля обсудили «дестабилизирующие действия» Ирана 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Министры обороны США и Израиля Джеймс Мэттис и Авигдор Либерман в четверг обсудили в Пентагоне вопросы безопасности, в том числе «дестабилизирующее» влияние Ирана, сообщила представитель американского военного ведомства Дана Уайт.
"Они обсудили вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес, в том числе негативное влияние Ирана и дестабилизирующие последствия этого для всего региона", — сказала Уайт.
По ее словам, Мэттис подтвердил, что США намерены поддерживать Израиль, в том числе в военном аспекте.
Израиль обеспокоен влиянием Ирана в регионе. Либерман пригрозил нанести удар по Тегерану в случае иранской агрессии.
Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года признал Иерусалим столицей Израиля, по его решению туда переезжает американское посольство. Практически весь остальной мир продолжает считать статус Иерусалима одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, а пока этого не произошло — держит свои посольства в Тель-Авиве.
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