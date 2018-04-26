Президент РФ: России нужен технологический прорыв в области вооружений

По словам В. Путина, текущих разработок может хватить стране на два-три десятилетия.

При этом президент РФ отметил, что сейчас в стране создаются очень современные, уникальные, не имеющие аналогов в мире системы вооружений. —0—