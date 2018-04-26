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Президент РФ: России нужен технологический прорыв в области вооружений
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Президент РФ: России нужен технологический прорыв в области вооружений 

ИА Синьхуа 1 час назад
Санкт-Петербург, 26 апреля /Синьхуа/ — России необходим технологический прорыв в области вооружений, иначе страна отстанет от остального мира в этой области. Об этом, по сообщению РИА Новости, заявил сегодня президент Владимир Путин на съезде Российского союза ректоров в Санкт-Петербурге.
По словам В. Путина, текущих разработок может хватить стране на два-три десятилетия.
При этом президент РФ отметил, что сейчас в стране создаются очень современные, уникальные, не имеющие аналогов в мире системы вооружений. —0—
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