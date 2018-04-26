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Захарова прокомментировала утверждение Помпео
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Захарова: утверждение Помпео можно было предвидеть 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Утверждение экс-директора ЦРУ Майка Помпео на должность госсекретаря США можно было предвидеть, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Сенат США в четверг утвердил кандидатуру Помпео на пост госсекретаря. За него проголосовало большинство из 100 сенаторов: в поддержку Помпео высказались 57 сенаторов, против — 42.
"Это предвиденная новость, так и должно было случиться, вот оно и случилось", — прокомментировала Захарова в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия-1" утверждение кандидатуры Помпео.
Майк Помпео 26-30 апреля нанесет первые визиты в качестве главы американской дипломатии в Бельгию, Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию, сообщил ранее госдеп.
Экс-директор ЦРУ Помпео сменил на посту главы американской дипломатии Рекса Тиллерсона, которого в марте президент США Дональд Трамп отправил в отставку за недостаточную жесткость и разногласия по целому ряду вопросов, включая проблему КНДР.
На днях Трамп подтвердил, что именно Помпео вел переговоры с северокорейской стороной и даже встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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