Захарова прокомментировала утверждение Помпео

Утверждение экс-директора ЦРУ Майка Помпео на должность госсекретаря США можно было предвидеть, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Сенат США в четверг утвердил кандидатуру Помпео на пост госсекретаря. За него проголосовало большинство из 100 сенаторов: в поддержку Помпео высказались 57 сенаторов, против — 42.
"Это предвиденная новость, так и должно было случиться, вот оно и случилось", — прокомментировала Захарова в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия-1" утверждение кандидатуры Помпео.
Майк Помпео 26-30 апреля нанесет первые визиты в качестве главы американской дипломатии в Бельгию, Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию, сообщил ранее госдеп.
Экс-директор ЦРУ Помпео сменил на посту главы американской дипломатии Рекса Тиллерсона, которого в марте президент США Дональд Трамп отправил в отставку за недостаточную жесткость и разногласия по целому ряду вопросов, включая проблему КНДР.
На днях Трамп подтвердил, что именно Помпео вел переговоры с северокорейской стороной и даже встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном.