Трамп возложил на себя ответственность за корейское урегулирование

"Я думаю, что это моя ответственность, думаю, предыдущие президенты должны были это сделать, я думаю, ответственность ложится на плечи президента Соединенных Штатов", — сказал Трамп.

Он отметил, что если у него не получится решить проблему, «настанет очень тяжелое время для многих стран и многих людей».

"Я надеюсь, я смогу сделать это для всего мира, это выходит за пределы США, это мировая проблема", — добавил Трамп.