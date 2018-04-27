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Трамп возложил на себя ответственность за корейское урегулирование
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Трамп возложил на себя ответственность за корейское урегулирование 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что на нем лежит ответственность за урегулирование ситуации на Корейском полуострове, передает РИА «Новости».
"Я думаю, что это моя ответственность, думаю, предыдущие президенты должны были это сделать, я думаю, ответственность ложится на плечи президента Соединенных Штатов", — сказал Трамп.
Он отметил, что если у него не получится решить проблему, «настанет очень тяжелое время для многих стран и многих людей».
"Я надеюсь, я смогу сделать это для всего мира, это выходит за пределы США, это мировая проблема", — добавил Трамп.
Ранее Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном «в ближайшие недели».
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