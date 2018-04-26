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В Совфеде прокомментировали слова Генсека ООН о холодной войне
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В Совфеде прокомментировали слова Генсека ООН о холодной войне 

RT на русском 1 час назад
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, доктор экономических наук Андрей Климов прокомментировал слова Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о возвращении холодной войны.
«Конечно, словосочетание «холодная война» до последнего времени было почти совсем забыто. А ведь во времена той «холодной войны», когда было противостояние СССР и США, мы видели друг в друге только врага», — цитирует издание «Аргументы неделi» Климова.
По его словам, Россия не ведёт двойной игры и о своих позициях заявила и США, и всему миру.
Как считает сенатор, каждый внятно формулирует то, что хочет, а когда что-то сформулировано невнятно, то возникают проблемы.
Ранее бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил заявление Гутерреша о возвращении холодной войны.
RT на русском: последние новости
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