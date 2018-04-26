В Совфеде прокомментировали слова Генсека ООН о холодной войне

«Конечно, словосочетание «холодная война» до последнего времени было почти совсем забыто. А ведь во времена той «холодной войны», когда было противостояние СССР и США , мы видели друг в друге только врага», — цитирует издание «Аргументы неделi» Климова.

По его словам, Россия не ведёт двойной игры и о своих позициях заявила и США, и всему миру.

Как считает сенатор, каждый внятно формулирует то, что хочет, а когда что-то сформулировано невнятно, то возникают проблемы.