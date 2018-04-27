Путин поздравил Рошаля

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Путин поздравил доктора Рошаля с 85-летием 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля с 85-летием, подчеркнув, что педиатр и хирург хранит верность своему призванию всю жизнь.
«Вы посвятили себя врачебному делу и всю жизнь храните верность своему призванию, достойно выполняете высокую, истинно подвижническую миссию самой гуманной профессии на планете. И в нашей стране, и за её пределами Вас знают как яркого представителя медицинского сообщества, крупного организатора здравоохранения, как человека большого личного мужества.», — говорится в поздравлении на сайте Кремля. Путин также пожелал доктору Рошалю доброго здоровья и бодрости духа.
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