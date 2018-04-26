«Я готов ограничить себя»: вице-мэр Самары проверил процедуру сдачи документов на пропуск

Процедура подачи документов для автопропуска в центр Самары у вице-мэра областной столицы Александр Карпушкин заняла пять минут. Об этом он сам соообщил журналистам во время посещения пункта в Ленинском районе. Заместитель Елены Лапушкиной аккредитовывает личный автомобиль.

С населением работают специалисты администрации района

— Я сдал все документы, которые указаны на сайте адмнистрации района, написал заявление, оставил контактные данные. Затем со мной свяжутся и скажут, когда можно получить пропуск. Его цвет зависит от адреса и удаленности от зоны фестиваля болельщиков — площади Куйбышева. Как известно, вся территория разделена на 4 зоны. На карте они обозначены определенным цветом. Моя зона зеленая, поэтому на другие три на своей машине с проехать не смогу. Туда либо пешком, либо на общественном транспорте. В целом я готов себя огранить в определенной свободе передвижения ради безопасности жителей, гостей и участников мундиаля, — сказал Александр Карпушкин.

Вице-мэр рассказал о процедуре подачи документов на автопропуск

Жители Самарского и Ленинского района, которые живут в непосредственной близости от площади Куйбышева, смогут подать документы на автопропуска до 14 мая.

План-карта расположения зон и КПП 63.ru публиковал подробную инструкцию о том, как это сделать. Проезжать к своим домам самарцы будут через КПП.