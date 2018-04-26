Путину в Петербурге пообещали создать электромобиль лучше зарубежных 

Специалисты из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого заверили президента, что создадут отечественный электромобиль, превосходящий по своим параметрам зарубежные аналоги.
«У нас в прошлом уже пытались делать электромобиль. По-моему не очень получилось», — заметил Владимир Путин. Однако ректор учебного заведения Андрей Рудской заверил президента, что «мы сделаем», а одним из преимуществ станет использование элементов бионического дизайна.
«Мы его уже запустили в производство. По кооперации будем делать. По разным точкам, в том числе в Финляндии», — сказал он, отметив, что по весу и другим параметрам отечественный электромобиль будет значительно лучше западных аналогов.
Ранее президент на встрече с ректорами в Петербурге рассказал, что молодые российские специалисты за семь лет создали мощнейшую, самую современную в мире боевую ударную систему.