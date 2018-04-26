Путину в Петербурге пообещали создать электромобиль лучше зарубежных

Специалисты из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого заверили президента, что создадут отечественный электромобиль, превосходящий по своим параметрам зарубежные аналоги.

«У нас в прошлом уже пытались делать электромобиль. По-моему не очень получилось», — заметил Владимир Путин . Однако ректор учебного заведения Андрей Рудской заверил президента, что «мы сделаем», а одним из преимуществ станет использование элементов бионического дизайна.

«Мы его уже запустили в производство. По кооперации будем делать. По разным точкам, в том числе в Финляндии », — сказал он, отметив, что по весу и другим параметрам отечественный электромобиль будет значительно лучше западных аналогов.