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В сирийской Думе нашли химикаты из Солсбери
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В сирийской Думе нашли химикаты из Солсбери 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
Заместитель постпреда Сирии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Гасан Абейд заявил, что химикаты из лаборатории Портон-Даун в британском Солсбери были обнаружены в хранилище химоружия в сирийской Думе.
«В хранилище химического оружия, которое оставили террористы в Думе, мы нашли химикаты из Германии, из Великобритании, из лаборатории Портон-Дауна в Солсбери, не из другого места, а из Солсбери», — сказал Абейд, передает «Интерфакс».
Ранее российские военные заявляли, что в сирийском городе Думе провинции Восточная Гута обнаружена лаборатория, используемая для производства химоружия. Среди этих веществ были тиодигликоль и диэтаноламин, нужные для получения сернистого и азотистого иприта.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что у России есть неопровержимые данные, согласно которым предполагаемая химическая атака 7 апреля в сирийской Думе была постановкой с участием иностранных спецслужб. В Генштабе сообщали, что организация «Белые каски» разыграла перед камерами химическую атаку на мирных жителей в сирийской Думе.
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