Захарова: Запад ведет политику за «синей тряпкой»

"Вот это тряпка настолько символична. Все, что делают наши западные партнеры сейчас, проходит так же за такой тряпкой. Не хватает мужества, честности, открытости. Ты взламываешь? Скажи честно — мы взламываем. Парниковый эффект натуральный в госдепе . Вся дипломатия; да какая там дипломатия — вся политика за такой синей тряпкой", — заявила Захарова.

Захарова отметила, что ей интересно, что будет делать представительница госдепа Хизер Науэрт, когда узнает «правду о своей стране».

"Эти лица себя в историю вписали, именно они будут олицетворять то, что США делали в 2018 году… как в свое время вписали себя в историю те, кто ратовал за Ирак ", — заявила она.