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Захарова: Запад ведет политику за «синей тряпкой»
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Захарова: Запад ведет политику за «синей тряпкой» 

Газета.Ru 16 часов назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политика западных партнеров России проходит в тайне, словно за синей тканью, которой представители американского госдепа закрыли от камер СМИ свое проникновение на территорию российского консульства в Сиэтле, передает РИА «Новости».
"Вот это тряпка настолько символична. Все, что делают наши западные партнеры сейчас, проходит так же за такой тряпкой. Не хватает мужества, честности, открытости. Ты взламываешь? Скажи честно — мы взламываем. Парниковый эффект натуральный в госдепе. Вся дипломатия; да какая там дипломатия — вся политика за такой синей тряпкой", — заявила Захарова.
Захарова отметила, что ей интересно, что будет делать представительница госдепа Хизер Науэрт, когда узнает «правду о своей стране».
"Эти лица себя в историю вписали, именно они будут олицетворять то, что США делали в 2018 году… как в свое время вписали себя в историю те, кто ратовал за Ирак", — заявила она.
Ранее Мария Захарова заявила, что Москва требует от Вашингтона вернуть все объекты российской собственности, захваченные в США.
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