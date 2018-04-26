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Парниковый эффект в Госдепе, или Вся политика за тряпкой
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Парниковый эффект в Госдепе, или Вся политика за тряпкой 

Вести.Ru 19 минут назад
Фото: Вести.Ru
«Все, что сейчас делают наши западные партнеры, происходит за тряпкой», — так прокомментировала вторжение в здание российского генконсульства в Сиэтле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «60 минут».
"Я на это смотрю и вспоминаю великих иллюзионистов, которые проходили через стены и потом возникали с другой стороны. Это примерно тот же уровень. Эта тряпка настолько символична! Все, что сейчас делают наши западные партнеры, происходит как раз за такой тряпкой! Не хватает никакого мужества, честности, открытости… Стоят девушки — сотрудницы Госдепартамента, как мы понимаем, держат эту тряпку…какой-то натуральный парниковый эффект в Госдепе", — возмущается Мария Захарова.
"Причем, нам говорят, что это законно. На основании какого закона? Нам об этом тоже никто ничего не говорит. Вся политика за этой тряпкой! Химические удары якобы Асада в Сирии накрываются вот такой же тряпкой, чтобы никто правду не видел", — поясняет Захарова.
Ранее Мария Захарова назвала проникновение в генконсульство России в Сиэтле рейдерским захватом. Дипломаты освободили здание миссии по требованию американской стороны, однако оно остается госсобственностью России.
Сотрудники российского консульства в Сиэтле абсурдному решению американских властей вынуждены были подчиниться. Но покидали резиденцию генерального консула в этом городе США наши дипломаты гордо — с российскими флагами и под песню «Прощание славянки». Вскоре представители властей США прибыли к закрытой резиденции, растянули над калиткой голубой полиэтилен, под него запустили человека со сверлом, открыли ворота и вошли в здание. Госдеп объяснил незаконное проникновение желанием убедиться, что все помещения здания освобождены.
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