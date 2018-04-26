Памфилова прокомментировала отставку Петухова

Памфилова прокомментировала отставку главы избиркома Севастополя

"В сложившейся ситуации было принято единственно верное решение", — цитирует пресс-служба ЦИК слова Памфиловой.

В сообщении пресс-службы Центризбиркома отмечено, что 28 апреля Петухов будет досрочно освобожден от исполнения своих обязанностей на основании личного заявления.

"Распоряжение об этом подписал 26 апреля губернатор города Севастополя Дмитрий Овсянников", — указано в сообщении.

В ходе заседания ЦИК на минувшей неделе Памфилова сообщила, что ведомство проверит деятельность руководства городской избирательной комиссии Севастополя, поскольку есть целый ряд претензий к председателю избиркома по текущей работе, не связанных с проведением выборов президента России 18 марта.

Замглавы ЦИК Николай Булаев со своей стороны пояснил, что именно "благодаря" главе горизбиркома в преддверии выборов ЦИК пришлось направлять в Севастополь коллегу, "чтобы успокоить ситуацию, купировать ее и для того, чтобы выборы состоялись в нормальной обстановке".

По его словам, проблемы возникли, в частности, из-за серьезных финансовых неувязок — не понятны принципы организации финансовой деятельности в этой комиссии. Кроме того, Центризбирком обеспокоен достаточно серьезным оттоком членов участковых избирательных комиссий в городе, отметил он.