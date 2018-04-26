Ещё
Памфилова прокомментировала отставку Петухова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Памфилова прокомментировала отставку главы избиркома Севастополя 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что отставка главы севастопольского горизбиркома Александра Петухова стала "единственно верным решением" в сложившейся ситуации.
Ранее в пресс-службе избирательной комиссии Севастополя РИА Новости сообщили, что Петухов подал заявление об отставке.
"В сложившейся ситуации было принято единственно верное решение", — цитирует пресс-служба ЦИК слова Памфиловой.
В сообщении пресс-службы Центризбиркома отмечено, что 28 апреля Петухов будет досрочно освобожден от исполнения своих обязанностей на основании личного заявления.
"Распоряжение об этом подписал 26 апреля губернатор города Севастополя Дмитрий Овсянников", — указано в сообщении.
В ходе заседания ЦИК на минувшей неделе Памфилова сообщила, что ведомство проверит деятельность руководства городской избирательной комиссии Севастополя, поскольку есть целый ряд претензий к председателю избиркома по текущей работе, не связанных с проведением выборов президента России 18 марта.
Замглавы ЦИК Николай Булаев со своей стороны пояснил, что именно "благодаря" главе горизбиркома в преддверии выборов ЦИК пришлось направлять в Севастополь коллегу, "чтобы успокоить ситуацию, купировать ее и для того, чтобы выборы состоялись в нормальной обстановке".
По его словам, проблемы возникли, в частности, из-за серьезных финансовых неувязок — не понятны принципы организации финансовой деятельности в этой комиссии. Кроме того, Центризбирком обеспокоен достаточно серьезным оттоком членов участковых избирательных комиссий в городе, отметил он.
РИА Новости: последние новости
Путин оценил военный потенциал России Путин рассказал, к чему привели антироссийские санкции Москва обеспокоена заявлениями Трампа и Макрона по сделке с Ираном
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джигарханян впал в кому54
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях986
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня5
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство25
Россия успокоила «запуганных» морпехов США114
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение