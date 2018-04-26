Ещё
МИД: РФ ждет от ОЗХО беспристрастного доклада по ситуации в Думе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД: РФ ждет от ОЗХО беспристрастного доклада по ситуации в Думе 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Российская Газета
Российская сторона ждет от инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) скорейшего и беспристрастного доклада по ситуации в сирийском городе Дума, где, как заявляют США и союзники, правительственные войска применили химическое оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Продолжает свою работу прибывшая в Думу 21 апреля группа экспертов ОЗХО, дважды они посетили место предполагаемой химатаки. Со своей стороны Россия оказывает максимальное содействие прежде всего в вопросе обеспечения безопасности. Россия ожидает от инспекторов ОЗХО беспристрастного расследования обстоятельств произошедшего и скорейшего доклада", — сказала она.
Выдвинутые Вашингтоном обвинения в адрес Дамаска о якобы имевшем место применении химоружия в Думе стали поводом для нанесения ракетных ударов по сирийской военной и гражданской инфраструктуре. В результате США, Великобритания и Франция провели ряд атак на объекты САР без санкции Совета Безопасности ООН.
Позже выяснилось, что распространенные НПО «Белые каски» данные о применении правительственными войсками Сирии в Думе химоружия были сфальсифицированы. В частности, 11-летний Омар Диаб в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о своем задействовании в постановочных съемках видео о якобы имевших место химатаках правительственных войск в Думе. По словам мальчика, за свою работу он получил еду — «финики и печенье».
Российская Газета: последние новости
Делегация Татарстана посетит Беларусь Песков снова заявил о паранойе в США Лавров обсудит с коллегами из Турции и Ирана ситуацию в Сирии
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джигарханян впал в кому60
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1014
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня5
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство33
Состояние Наргиз резко ухудшилось11
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение