МИД: РФ ждет от ОЗХО беспристрастного доклада по ситуации в Думе 

Российская сторона ждет от инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) скорейшего и беспристрастного доклада по ситуации в сирийском городе Дума, где, как заявляют США и союзники, правительственные войска применили химическое оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Продолжает свою работу прибывшая в Думу 21 апреля группа экспертов ОЗХО, дважды они посетили место предполагаемой химатаки. Со своей стороны Россия оказывает максимальное содействие прежде всего в вопросе обеспечения безопасности. Россия ожидает от инспекторов ОЗХО беспристрастного расследования обстоятельств произошедшего и скорейшего доклада", — сказала она.
Выдвинутые Вашингтоном обвинения в адрес Дамаска о якобы имевшем место применении химоружия в Думе стали поводом для нанесения ракетных ударов по сирийской военной и гражданской инфраструктуре. В результате США, Великобритания и Франция провели ряд атак на объекты САР без санкции Совета Безопасности ООН.
Позже выяснилось, что распространенные НПО «Белые каски» данные о применении правительственными войсками Сирии в Думе химоружия были сфальсифицированы. В частности, 11-летний Омар Диаб в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о своем задействовании в постановочных съемках видео о якобы имевших место химатаках правительственных войск в Думе. По словам мальчика, за свою работу он получил еду — «финики и печенье».