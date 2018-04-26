Москва считает, что британские СМИ в деле Скрипалей оказались под контролем властей

Все британские СМИ оказались под жестким контролем властей и действуют по их указке в связи с делом Скрипалей. Об этом заявили в российском посольстве в Лондоне. С момента предполагаемого отравления, обычно пронырливые, британские журналисты ни разу не попыталось взять интервью у Юлии Скрпаль или посетить больницу в Солсбери и вообще выяснить, где сейчас пострадавшие.

История отравления в Солсбери на глазах превращается в историю исчезновения. Уже скоро два месяца как никто не видел главных действующих лиц: семью Скрипалей. Отец якобы по-прежнему лежит в городской больнице, дочь вообще находится неизвестно где. Вместо Юлии Скрипаль Скотланд Ярд две недели назад предоставил напечатанное на безупречном английском письмо, которое будто бы написала она сама.

Вместо результатов расследования, в самом Солсбери главная тема теперь — очистка города от нервно-паралитического вещества. Оградив 9 мест, где побывали Скрипали в день предполагаемого отравления, британские власти сначала припугнули жителей тем, что кое-где отрава могла сохраниться в концентрированном и крайне опасном виде. Теперь принялись успокаивать.

Тереза Мэй. "Солсбери безопасен для жителей и гостей города, дополнительные меры предосторожности не нужны", — заявила премьер-министр Великобритании

В этом скандальном деле британские власти противоречат сами себе не первый раз.