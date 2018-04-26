Спецслужбы подготовили Земану отчет по якобы отравившему веществу Скрипалей 

ПРАГА, 26 апр — РИА Новости. Выполняя задание президента Милоша Земана, чешская Служба безопасности и информации (BIS, контрразведка) подготовила для него отчет о том, производилось ли в Чехии химвещество, которым, как предполагают в Великобритании, были отравлены в Солсбери экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщил журналистам в четверг представитель BIS Ладислав Штиха.
В конце марта 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери 4 марта этого года, когда был отравлен работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона выступила с утверждением, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, что Москва категорически отрицает.
"BIS выполнила задание в установленный (месячный) срок, материалы будут переданы господину президенту. В связи с тем, что документ носит секретный характер, мы не можем каким-либо образом комментировать его содержание", — сказал Штиха.
В свою очередь, пресс-секретарь Земана Йиржи Овчачек отказался комментировать сообщение представителя BIS, так как не располагает информацией на эту тему. По словам пресс-секретаря, президент выскажется об этом, когда сочтет нужным.
"Что касается дела господина Скрипаля, то я не химик. Я зарегистрировал только один момент — а именно то, что глава английской лаборатории по обнаружению отравляющих веществ сообщил, что британцы не имеют никаких доказательств об участии российской стороны в этой акции", — заявил 5 апреля в связи с этим Земан.
Одновременно он дал поручение директору чешской контрразведки проверить сообщения МИД РФ о том, что в Чехии существовали или существуют возможности для разработки веществ, подобных тому, которое, по утверждению британской стороны, было использовано в Солсбери для отравления Скрипалей.