Спецслужбы подготовили Земану отчет по якобы отравившему веществу Скрипалей

Канада, Норвегия, В конце марта 16 стран Евросоюза , а также США Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери 4 марта этого года, когда был отравлен работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона выступила с утверждением, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство , что Москва категорически отрицает.

"BIS выполнила задание в установленный (месячный) срок, материалы будут переданы господину президенту. В связи с тем, что документ носит секретный характер, мы не можем каким-либо образом комментировать его содержание", — сказал Штиха.

В свою очередь, пресс-секретарь Земана Йиржи Овчачек отказался комментировать сообщение представителя BIS, так как не располагает информацией на эту тему. По словам пресс-секретаря, президент выскажется об этом, когда сочтет нужным.

"Что касается дела господина Скрипаля, то я не химик. Я зарегистрировал только один момент — а именно то, что глава английской лаборатории по обнаружению отравляющих веществ сообщил, что британцы не имеют никаких доказательств об участии российской стороны в этой акции", — заявил 5 апреля в связи с этим Земан.