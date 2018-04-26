Рябков встретился с послом Венесуэлы

Встреча Рябкова с чрезвычайным и полномочным послом Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Карлосом Рафаэлем Фарией Тортосой состоялась в четверг, посол вручил копии верительных грамот.

"В ходе беседы подтверждена обоюдная настроенность на всемерное укрепление российско-венесуэльского стратегического партнерства, в том числе перед лицом внешних вызовов и угроз, рассмотрены некоторые актуальные вопросы международной повестки дня", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.