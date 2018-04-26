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Рябков встретился с послом Венесуэлы
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Рябков встретился с послом Венесуэлы 

РИА Новости 35 минут назад
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Венесуэлы в РФ вопросы международной направленности, сообщает МИД РФ.
Встреча Рябкова с чрезвычайным и полномочным послом Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Карлосом Рафаэлем Фарией Тортосой состоялась в четверг, посол вручил копии верительных грамот.
"В ходе беседы подтверждена обоюдная настроенность на всемерное укрепление российско-венесуэльского стратегического партнерства, в том числе перед лицом внешних вызовов и угроз, рассмотрены некоторые актуальные вопросы международной повестки дня", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
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