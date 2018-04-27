Меркель обсудила с Трампом санкции против России

Германия оказалась не заинтересована в плохих отношениях с Россией

Меркель сообщила, что обсудила с Трампом политику России, ее роль в Сирии , ситуацию на Украине , а также возможные последствия американских санкций против Москвы для Германии, передает ТАСС

В то же время она призвала называть своими именами «такие вещи, как, например, на Украине».

Накануне немецкий бизнес призвал Меркель выступить против американских санкций в отношении России.