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Меркель обсудила с Трампом санкции против России
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Германия оказалась не заинтересована в плохих отношениях с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Фото: Reuters
Никто не заинтересован в плохих отношениях с Россией, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Меркель сообщила, что обсудила с Трампом политику России, ее роль в Сирии, ситуацию на Украине, а также возможные последствия американских санкций против Москвы для Германии, передает ТАСС.
В то же время она призвала называть своими именами «такие вещи, как, например, на Украине».
Накануне немецкий бизнес призвал Меркель выступить против американских санкций в отношении России.
Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Немецкие СМИ писали, что промышленным организациям Германии грозит опасная нехватка алюминия из-за роста цен на это сырье после того, как американские санкции коснулись российского концерна «Русал».
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