Германия не готова испортить отношения с Россией

Никто не заинтересован в плохих отношениях с Россией, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Меркель сообщила, что обсудила с Трампом политику России, ее роль в Сирии, ситуацию на Украине, а также возможные последствия американских санкций против Москвы для Германии, передает ТАСС.

В то же время она призвала называть своими именами «такие вещи, как, например, на Украине».

Накануне немецкий бизнес призвал Меркель выступить против американских санкций в отношении России.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Немецкие СМИ писали, что промышленным организациям Германии грозит опасная нехватка алюминия из-за роста цен на это сырье после того, как американские санкции коснулись российского концерна «Русал».