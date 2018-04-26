Ещё
Пресс-конференция делегации РФ в ОЗХО. Видеотрансляция
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пресс-конференция делегации РФ в ОЗХО. Видеотрансляция 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: ТАСС
ТАСС/Ruptly
Делегация России в ОЗХО проводит пресс-конференцию в Гааге.
Ожидается, что на мероприятии выступят два свидетеля, которые предоставят доказательства того, что инцидент с применением химоружия в сирийском городе Дума 7 апреля был постановкой.
ТАСС: последние новости
Путин заявил, что России нужен технологический прорыв Захарова: Москва требует возвращения всех захваченных США российских дипобъектов Захарова: решение о том, кто будет руководить Арменией, должно приниматься внутри страны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях222
Собчак смогла договориться с Киевом320
Россия успокоила «запуганных» морпехов США55
США заявили о «крупнейшем сдвиге» в Сирии32
Дерипаска предопределил судьбу «Русала»57
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение