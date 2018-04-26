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Путин поведал о последствиях санкций против РФ
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Путин рассказал, к чему привели антироссийские санкции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Санкции в отношении РФ дали толчок развитию высокотехнологичных отраслей производства в России, однако они не могут быть основным стимулом, необходимо привлекать к научно-исследовательским проектам крупный бизнес, считает президент России Владимир Путин.
"У нас, к сожалению, до сих пор это такая косная вещь, нам так трудно работать, в том числе с нашими компаниями, в том числе требующими привлечения высоких технологий, но это нужно обязательно сделать. С ними тяжело работать, потому что им легче купить за границей и все", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров.
"Слава богу, нам здесь санкции помогают, и не все купишь теперь, приходится свои собственные мозги включать. И, кстати говоря, это работает неплохо, не только в сельском хозяйстве, но и в высокотехнологичных отраслях производства. Но этого недостаточно, эти толчки извне, они не могут быть генеральным стимулом развития. Нам внутренние механизмы нужно создать", — добавил президент.
Он подчеркнул, что необходимо организовать работу, чтобы крупные российские компании видели возможности отечественной науки и высшей школы.
"А наука и высшая школа тоже не должны быть косными. Вот сделали что-то, изобрели нечто, важное, интересное, но трудно применимое на практике в практической деятельности… Нужно исследователей, в том числе молодых, тем более среднего возраста, настраивать на то, что, если жизнь требует, надо тоже быть погибче. Надо обязательно наладить контакт с реальным сектором производства", — отметил Путин.
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Комментарии2  Ещё 6 источников 
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