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Захарова: действия Запада показывают, что Сирия встала на твёрдую основу для выхода из кризиса
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Захарова: действия Запада показывают, что Сирия встала на твёрдую основу для выхода из кризиса 

RT на русском 35 минут назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что действия западных стран в отношении Сирии показывают, что страна встала на твёрдую основу для выхода из кризиса.
«Эти самые хаотичные, нелогичные с первой точки зрения действия западных партнёров, которые мы видим, ракетные удары, которые были нанесены по Сирии, бесконечная эксплуатация темы провокаций с использованием химического оружия, вот это как раз является показателем, что Сирия действительно встала на очень твёрдую основу выхода из своего кризиса», — сказала она.
По мнению дипломата, в настоящее время «всё идёт в ход для того, чтобы так или иначе» продлить кризис в Сирии.
Ранее Захарова заявила, что российская сторона возмущена «передёргиваниями фактов» по ситуации в Сирии со стороны Запада.
RT вёл прямую трансляцию.
RT на русском: последние новости
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