Захарова: действия Запада показывают, что Сирия встала на твёрдую основу для выхода из кризиса

«Эти самые хаотичные, нелогичные с первой точки зрения действия западных партнёров, которые мы видим, ракетные удары, которые были нанесены по Сирии, бесконечная эксплуатация темы провокаций с использованием химического оружия, вот это как раз является показателем, что Сирия действительно встала на очень твёрдую основу выхода из своего кризиса», — сказала она.

По мнению дипломата, в настоящее время «всё идёт в ход для того, чтобы так или иначе» продлить кризис в Сирии.

Ранее Захарова заявила, что российская сторона возмущена «передёргиваниями фактов» по ситуации в Сирии со стороны Запада.

RT вёл прямую трансляцию.