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Захарова: вопрос Нагорного Карабаха должен быть решен исключительно в мирном русле
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Захарова: вопрос Нагорного Карабаха должен быть решен исключительно в мирном русле 

ТАСС 33 минуты назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Москва исходит из того, что вопрос Нагорного Карабаха должен решаться исключительно в мирном русле. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Осложнения не должны произойти, потому что кроме как к усугублению ситуации это не приведет. Выход должен быть исключительно в мирном переговорном русле", — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Она добавила, что Россия будет руководствоваться своими обязательствами по вопросу урегулирования нагорнокарабахского конфликта.
"Существуют нации России и Армении, и именно для этих народов, на их благо и для их процветания служат дипломаты, в том числе. Дипломаты всех категорий должны думать о том, как нашим странам и нашим народам жить, развиваться и строить совместное будущее, учитывая исторически дружеские связи, которые у нас были и есть, — сказала она. — Все, что зависело и зависит от Российской Федерации для того, чтобы такие связи выстраивались и были ориентированы на будущее, она делала. Мы выполняли свои обязательства, связанные и с региональной проблемой, которая является настоящей раной для Армении и Азербайджана, и будем исходить из всех тех обязательств, которые у нас есть".
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