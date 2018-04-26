Захарова: вопрос Нагорного Карабаха должен быть решен исключительно в мирном русле

"Осложнения не должны произойти, потому что кроме как к усугублению ситуации это не приведет. Выход должен быть исключительно в мирном переговорном русле", — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Она добавила, что Россия будет руководствоваться своими обязательствами по вопросу урегулирования нагорнокарабахского конфликта.