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Заявления де Мистуры об астанинском процессе удивили Москву, отметили в МИД
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Заявления де Мистуры об астанинском процессе удивили Москву, отметили в МИД 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва удивлена заявлениями спецпосланника Генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры о том, что астанинский процесс достиг пределов своих возможностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Несколько дней назад господин де Мистура находился в Москве и давал абсолютно иные оценки астанинскому процессу. Это вызывает у нас удивление", — сказала Захарова.
Кроме того, по ее словам, у Москвы возник вопрос, не может ли быть повторения на женевской площадке того же самого изменения подхода.
"Если мы видим, что господин де Мистура в Москве говорит одно, а уезжая, в Европе говорит другое. Не может ли аналогичная история происходить, например, на женевской площадке, когда представителям правительства (Сирии — ред.) говорится одно за счет своего посреднического статуса, а представителям оппозиции говорится другое", — отметила Захарова.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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