Заявления де Мистуры об астанинском процессе удивили Москву, отметили в МИД

"Несколько дней назад господин де Мистура находился в Москве и давал абсолютно иные оценки астанинскому процессу. Это вызывает у нас удивление", — сказала Захарова.

Кроме того, по ее словам, у Москвы возник вопрос, не может ли быть повторения на женевской площадке того же самого изменения подхода.

"Если мы видим, что господин де Мистура в Москве говорит одно, а уезжая, в Европе говорит другое. Не может ли аналогичная история происходить, например, на женевской площадке, когда представителям правительства (Сирии — ред.) говорится одно за счет своего посреднического статуса, а представителям оппозиции говорится другое", — отметила Захарова.

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